Governo: Turiello (Manageritalia), ‘Sud sia priorità con decisioni concrete e immediate’

14 Febbraio 2021 14:35

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Non è nostro interesse formulare giudizi sul neo nato governo Draghi, al quale auguriamo ogni successo, sulla base della provenienza territoriale dei ministri o della loro identità di genere. Siamo certi che per il Ministero del Sud siamo passati da un bravo ministro ad una brava ministra”. Lo afferma il presidente di Manageritalia Campania, sindacato dei dirigenti del Commercio terziario e servizi, Ciro Turiello.

“Quello che chiediamo con forza, nell’azione del nuovo esecutivo è che il Sud sia fra le priorità dell’agenda dell’intero esecutivo con decisioni di immediata concretezza per il tessuto economico e sociale del nostro territorio -prosegue Turiello-. Da domani mattina si garantisca alle imprese del sud le agevolazioni contributive previste dalla legge di stabilità senza attendere il via libera della commissione europea su queste necessarie accelerazioni auspichiamo un fondamentale cambio di passo”.