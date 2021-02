Governo: si allunga lista richieste su blog Grillo, spunta anche ministero giovani

6 Febbraio 2021 19:05

Roma, 6 feb. (Adnkronos) – La lista della spesa si allunga. Sarà che “le fragole sono mature”. Beppe Grillo, poco prima di incontrare il premier Mario Draghi con la delegazione M5S per le consultazioni, ha postato sul suo blog una lista dei punti che il futuro esecutivo dovrà realizzare. Ma successivamente, qualche ora più tardi, quella lista che sintetizza le richieste del Movimento si è allungata di sei capitoli, passando da 5 punti a 10. “Inizialmente il post era più lungo -spiegano all’Adnkronos dall’entourage del garante M5S – poi lo abbiamo accorciato, poi riallungato di nuovo. Solo la fretta….”.

Ora spunta nell’elenco di Grillo un ministero dei giovani, dedicato alle nuove generazioni. “Creare un MINISTERO PER I GIOVANI – recita infatti il blog – per coordinare tutte le attività a loro favore. L’Italia ha in Europa i massimi livelli di disoccupazione, emigrazione e povertà giovanili”.

Il fondatore del Movimento propone poi un gemellaggio “con l’iniziativa della Francia che si chiama One Planet Summit e che riunisce ogni anno a Parigi i maggiori attori pubblici e privati della finanza mondiale che si impegnano per finanziare la transizione ecologica. Proporre di fare il prossimo One Planet Summit a Roma, e i successivi in altre capitali europee, coinvolgendo così l’intera Europa”.