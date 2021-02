Governo: Salvini, ‘mettiamo da parte ideologie e lavoriamo su tre cose’

12 Febbraio 2021 10:05

Roma, 12 feb (Adnkronos) – “Se qualcuno quei soldi li sbattesse via per i monopattini, i lecca lecca, i banchi a rotelle io non sarei d’accordo. Lasciamo perdere i litigi, le ideologie, gli steccati ideologici e lavoriamo su tre priorità: salute, lavoro e ritorno alla vita”. Lo ha detto Matteo Salvini a Mattino 5.