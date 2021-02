Governo: Salvini lima dossier per Draghi, ‘sui migranti ok leggi Ue’ e lancia metodo Bertolaso (2)

8 Febbraio 2021 19:07

(Adnkronos) – Intanto, sul tema dell’emergenza sanitaria tira fuori il modello Bertolaso, che al Pirellone gestisce la campagna vaccinale: “C’è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione, delle vaccinazioni. Proporremo a Draghi il modello Bertolaso”. E’ questo il secondo punto che alla vigilia del secondo round di consultazioni Salvini sottolinea nel dossier per Draghi. Sui vaccini, a scanso di equivoci, Salvini fa a tempo ad aggiungere che si vaccinerà anche lui, stavolta senza citare il via libera (ricevuto?) del suo medico di famiglia: “Da 47enne aspetterò serenamente il mio turno che penso non arriverà prima di giugno-luglio a occhio”.

A spiegare come la Lega sia disponibile a tutto campo interviene la senatrice Giulia Bongiorno, già ministra della Pa nel governo gialloverde. “Secondo me anche il presidente Conte può dare un grosso contributo a questo esecutivo”, dice la legale di Salvini, il cui nome è tra i più gettonati nel totoministri, aggiungendo come “noi non stiamo andando da Draghi per giudicare le sue scelte, lui indicherà delle personalità, quelle personalità andranno bene, non ci sarà un giudizio da parte nostra”. “Le nostre riforme le faremo dopo il voto”, assicura la senatrice leghista”. “Draghi – conclude – è la persona giusta al momento giusto, anche se non è stato votato dal popolo, lui può fare la giusta sintesi”. Tutta la Lega fa quadrato, provando a blindare il premier incaricato e la scelta di appoggiarlo. “Per fortuna, Draghi non è Monti e anziché tagliare vuole investire e rilanciare”, sottolinea fonti della Lega in serata.