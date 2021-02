12 Febbraio 2021 10:05

Roma, 12 feb (Adnkronos) – “Grillo parla di ambiente dal salotto di casa sua, la tutela dell’ambiente è sacrosanta ma va collegata allo sviluppo, alla crescita dell’Italia, per le opere pubbliche”. Lo ha detto Matteo Salvini a Mattino5.

Il ministero della Tutela ambientale “è una buon a idea, ma non con pregiudizio. Se metti al ministero uno che dice no a tutto…”, ha spiegato il leader della Lega.