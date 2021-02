Governo: Rosato, ‘buon lavoro, ora tanto da fare’

24 Febbraio 2021 22:31

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Buon lavoro alla squadra di governo che ora finalmente è completa. Adesso ci sono tante cose da fare e tante risposte da dare”. Lo scrive Ettore Rosato, vice presidente della Camera e presidente di Italia Viva, in un post Facebook, e aggiunge: ‘Due auguri particolari. Il primo a Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto che continueranno il loro impegno come viceministra alle Infrastrutture e sottosegretario all’Interno. La loro esperienza, professionalità e determinazione saranno nuovamente al servizio del Paese.

Il secondo – prosegue – a Franco Gabrielli, che lascia la guida della Polizia di Stato e che avrà la responsabilità di una delega importante e delicata come quella ai Servizi segreti. Un professionista riconosciuto e apprezzato da tutti come competente e affidabile servitore dello Stato. Una scelta di grande qualità”