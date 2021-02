Governo: Renzi, ‘colata di fango contro di me, anche mia famiglia ha subito clima’

10 Febbraio 2021 21:36

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Anche in famiglia hanno sentito il clima, diciamo, non entusiasta intorno a noi. Avere contro una colata di fango e anche più semplicemente amici che ti dicono ‘non ti capisco’, non è semplice”. Lo dice Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete4.