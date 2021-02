Governo: per Draghi niente flat tax, priorità vaccini per docenti e studenti’**

9 Febbraio 2021 19:59

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – L’elenco dei titoli per i ‘big’ è lo stesso offerto ieri ai ‘piccoli’ alle consultazioni. Ma dai colloqui con le forze politiche emergono altre indicazioni sull’agenda del premier incaricato. “Dettaglierò il programma in Parlamento”, ha detto ai suoi interlocutori ma qualche spunto in più c’è stato. In particolare su due temi ‘caldi’. Fisco e vaccini. E sul primo punto è arrivato uno stop alla ‘flat tax’, cavallo di battaglia del centrodestra e della Lega. Piuttosto un sistema progressivo è quello a cui guarderebbe Draghi.

”Sulla progressività ha parlato in stampatello maiuscolo”, dice un parlamentare uscito dalle consultazioni. ”Rimodulare le aliquote ma tenendo un sistema progressivo senza aggiungere nuove imposte. Insomma -aggiunge- no aliquota unica e flat tax”. Da aggiungere, lotta all’evasione un ‘male endemico’ che va contrastato. Sulla questione della campagna vaccinale è arrivata un’ulteriore conferma della grande attenzione che il premier incaricato rivolge a giovani e scuola: dare priorità nella vaccinazione a docenti e studenti. Compreso lo screening di massa nelle scuole. “Italia Viva pioniera” su questo, rivendica il renziano Luciano Nobili.

Sempre sulla campagna, secondo quanto riferito, Draghi avrebbe sottolineato l’esigenza di migliorare la logistica nella distribuzione e fornito un messaggio rassicurante: sarebbero in arrivo buone notizie dall’Europa sui contratti per i vaccini, ha detto durante i colloqui. L’accelarazione sui vaccini, è stato il ragionamento del premier incaricato, è fondamentale recuperare la fiducia, puntando ad un’uscita anche psicologica dalla depressione pandemica. Nell’ultimo colloquio della giornata dedicata alla forze politiche (domani enti locali, parti sociali e associazioni), il capo politico M5S, Vito Crimi, ha detto di aver avuto ‘rassicurazioni’ da Draghi su diversi temi cari ai 5 Stelle: la transizione ecologica sulla quale i grillini chiedono un ministero ad hoc, il reddito di cittadinanza e misure universali di sostegno ed infine il Mes, “Draghi non lo ha citato nella sua elencazione”.