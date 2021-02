Governo: Nesci (M5S), ‘no a Draghi solo con valida alternativa politica’**

3 Febbraio 2021 12:44

Roma, 3 feb, (Adnkronos) – ‘Basta giocare a nascondino. Per dire no alla soluzione individuata dal Presidente Mattarella bisognerebbe avere pronta una valida alternativa politica. Chi ha condotto le trattative e ci ha portato sin qui dovrebbe farsi delle domande sul proprio ruolo”. E’ quanto afferma Dalila Nesci , deputato del M5S, animatrice del think tank Parole Guerriere