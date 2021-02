Governo: Meloni, ‘inviate a Draghi nostre proposte, scoprirà nostra lealtà’ (2)

8 Febbraio 2021 21:51

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia -scrive Meloni in una lettera inviata a Draghi insieme a sei schede sintetiche con le principali proposte di Fdi sulle grandi priorità dell’Italia- mantiene sempre gli impegni. In occasione del primo giro di consultazioni, Le abbiamo comunicato la nostra decisione di non far parte del nascituro governo da Lei presieduto, non per avversione preconcetta nei Suoi riguardi ma perché convinti che una maggioranza parlamentare eterogenea e litigiosa non possa gestire la difficile fase che attende l’Italia”.

“Con la stessa franchezza Le abbiamo assicurato, al contempo, che Fratelli d’Italia si comporterà, come sempre, da opposizione patriottica che non farà mai mancare il suo contributo a sostegno delle misure utili alla Nazione. Nel corso dell’incontro, abbiamo preso l’impegno di farLe avere prima del secondo giro di consultazioni le principali proposte di Fdi sulle grandi priorità che attendono la Nazione nei prossimi mesi. Fedeli a quella promessa, Le inviamo sei schede sintetiche su altrettanti macro-temi che riassumono le misure che Fratelli d’Italia ha già sottoposto all’attenzione del governo uscente ma che non sono state tenute in alcuna considerazione, forse neppure mai lette”. (segue)