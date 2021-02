Governo: Marcucci, ‘ministri? No patemi, ci affidiamo a Draghi e Colle’

10 Febbraio 2021 19:26

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Draghi ha dimostrato nella sua carriera di avere capacità tecniche e politiche. Per la scommessa che abbiamo di fronte, servono ministri che siano adeguati e all’altezza. Non abbiamo patemi, ci affidiamo a Draghi e a Mattarella per la scelta”. Lo dice il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci ospite al Tg4.