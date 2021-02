Governo: le pagelle di Moni Ovadia, ‘Draghi non mi piace, Meloni leader di altissimo livello’**

23 Febbraio 2021 12:56

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Con tutto il rispetto per Draghi e la sua competenza a me questo Governo non piace neanche un po’. Io detesto tutte le forme di conformismo, Draghi è arrivato perché c’era una paura fottuta ad amministrare il recovery fund. La politica è morta ormai, gli unici gesti politici sono stati quelli di Fratoianni e della Meloni”. Così Moni Ovadia all’Adnkronos sul Governo Draghi.

”Io come visione del mondo sono dalla parte opposta rispetto a Fdi ma non posso non riconoscere che Giorgia Meloni è un leader di altissimo livello, che sa argomentare e che ha una sua visione, anche se puoi non condividerla -sottolinea Oviadia- Penso la stessa cosa anche di Nicola Fratoianni. Detesto la faziosità e riconosco i valori anche di chi non sta dalla mia parte”.

‘I partiti ormai sono diventati imprenditori di loro stessi -prosegue- Il Pd è un partito di centrodestra perché un partito che ha dato la segreteria a Renzi può essere di sinistra? Il compito che si è dato Renzi è stato quello di distruggere la sinistra. Se un partito che in parte viene dal partito comunista ha messo ‘un Renzi’ vuol dire che he quel partito con la sinistra non ha più niente a che vedere!”, conclude Ovadia.

(di Alisa Toaff)