Governo: la soddisfazione di Mattarella, ora unità contro pandemia** (2)

12 Febbraio 2021 21:07

(Adnkronos) – Un equilibrio che andrà continuamente salvaguardato nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e che quindi richiederà quello spirito di coesione e di unità nazionale più volte auspicato da Mattarella durante i drammatici mesi della pandemia che ci lasciamo alle spalle. Il futuro che ci attende dovrà essere veramente il “tempo di costruttori”, in modo da “realizzare quella convergenza di fondo che ha permesso al nostro Paese di superare momenti storici di grande, talvolta drammatica, difficoltà”, come sottolineato dal Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno.

Una responsabilità che richiama i partiti che hanno consentito la nascita del governo, ma anche quelli che hanno deciso di rimanere all’opposizione, i soggetti istituzionali e le forze economiche e sociali. Tutti potranno guardare come punto di riferimento ai due presidenti, che iniziano una collaborazione destinata a segnare un tornante decisivo della storia repubblicana.