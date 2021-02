Governo, Giusy Versace sostiene Draghi: “Caparbietà, competenza, coraggio e umiltà, io non ho dubbi”

8 Febbraio 2021 11:03

La reggina On. Giusy Versace non ha dubbi sulla formazione del nuovo Governo DRAGHI

L’On. Giuseppina “Giusy” Versace, nata a Reggio Calabria il 20 maggio 1977, manager nel campo della moda, atleta paralimpica, scrittrice, conduttrice televisiva, dopo l’incarico di formare il nuovo Governo al Prof. Mario DRAGHI, in un messaggio pubblicato su Twitter ha scritto:

“Caparbietà, competenza, coraggio e umiltà! Quello che serve all’Italia per ripartire! Decide quando gli altri scelgono di non farlo… Come si può dire di NO a Draghi anche dopo il duro e sofferto appello del presidente Mattarella? … Io non ho dubbi…”

L’atleta paralimpica reggina Giusy Versace, vincitrice della decima edizione del programma televisivo “Ballando con le stelle”, protagonista del “Volo dell’Aquila” nel Carnevale di Venezia 2015, autrice del libro “Con la testa e con il cuore si va ovunque”, recentemente si è sottoposta ad un nuovo intervento alla gamba sinistra. Questo le consentirà di “tornare a camminare, correre e ballare”.

La sua forza d’animo, come sempre, risulta vincente.