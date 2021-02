Governo: Fratoianni, ‘se ministri Lega direi di no, non sono veti ma politica’

9 Febbraio 2021 14:55

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Se nel governo Draghi ci fossero ministri della Lega al momento direi che io non ci sarei, ma vedremo quando le cose saranno più chiare. Non è una questione di veti ma di politica”. Lo dice Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana a Un giorno da Pecora su radio Rai Uno.

“Se uno pensa che bisogna fare la flat tax e un altro, come me, che farebbe la patrimoniale, le posizioni sono molto diverse. Governare con Berlusconi? Abbiamo governato con Renzi, le loro posizioni non sono poi molto diverse”.