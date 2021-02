Governo Draghi, nominati i sottosegretari: lite fra i partiti e designazioni pesanti, ecco tutti i nomi

24 Febbraio 2021 21:20

Nominati i sottosegretari del governo Draghi: superate le frizioni fra i partiti che avevano fermato il cdm. Ecco la lista completa

Sciolte le ultime riserve, superate le incomprensioni (chiamiamole anche liti!) che hanno fermato il cdm delle ultime ore per circa 45 minuti, il governo Draghi può dirsi finalmente completo. Come auspicato dal Premier e dal braccio destro Garofoli serviva un’accelerata sulla questione dei sottosegretari, arrivata finalmente in serata con la comunicazione di tutte le nomine. Il primo nome importante è quello di Franco Gabrielli, capo della Polizia dal 2016 che, personalmente scelto da Mario Draghi, andrà a ricoprire il ruolo di guida all’autorità delegata ai Servizi segreti.

Il Movimento 5 Stelle ha visto le conferme di Giancarlo Cancelleri ai Trasporti, Alessandra Todde allo Sviluppo economico, Manlio Di Stefano agli Esteri, Pierpaolo Sileri alla Salute, Laura Castelli all’Economia. Carlo Sibilia agli Interni. New entry Rossella Accoto al Lavoro, Dalila Nesci (Sud), Anna Macina (Giustizia), Barbara Floridia (Istruzione) e Ilaria Fontana (Ambiente).

Per la Lega nominati Claudio Durigon e di Gian Marco Centinaio, Rossano Sasso, Lucia Borgonzoni, Tiziana Nisini, Vannia Gava, Alessandro Morelli e Stefania Pucciarelli. Nonostante i malumori espressi dal PD, Nicola Molteni (co-firmatario dei decreti anti-immigrazione) ritorna agli Interni.

A proposito di PD, confermata la linea al femminile per mettere una pezza all’assenza di ministre donne. Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale) Marina Sereni (Esteri), Simona Malpezzi (rapporti con il Parlamento) e Anna Ascani (Istruzione), l’assessore regionale laziale Alessandra Sartore.

In Forza Italia ci sono Giorgio Mulè, Francesco Paolo Sisto, Gilberto Pichetto Fratin, Francesco Battistoni e Deborah Bergamini. In quota Cambiamo! di Toti entra Andrea Costa alla Salute.

Per Italia Viva l’ex ministra Teresa Bellanova e il ritorno di Ivan Scalfarotto. Leu riconferma di Maria Cecilia Guerra nella squadra dei sottosegretari.

Sottosegretari Governo Draghi: la lista completa

Presidenza del consiglio

Deborah Bergamini, Simona Malpezzi (rapporti con il parlamento)

Dalila nesci (sud e coesione territoriale)

Assuntela Messina (innovazione tecnologica e transizione digitale)

Vincenzo Amendola (affari europei)

Giuseppe Moles (informazione ed editoria)

Bruno Tabacci (coordinamento della politica economica)

Franco Gabrielli (sicurezza della repubblica)

Esteri e cooperazione internazionale

Marina Sereni – viceministro

Manlio Di Stefano

Benedetto della Vedova

Interno

Nicola Molteni

Ivan Scalfarotto

Carlo Sibilia

Giustizia

Anna Macina

Francesco Paolo Sisto

Difesa

Giorgio Mulè

Stefania Pucciarelli

Economia

Laura Castelli – viceministro

Claudio Durigon

Maria Cecilia Guerra

Alessandra Sartore

Sviluppo economico

Gilberto Pichetto Fratin – viceministro

Alessandra Todde – viceministro

Anna Ascani

Politiche agricole alimentari e forestali

Francesco battistoni

Gian Marco Centinaio

Transizione ecologica

Ilaria Fontana

Vannia Gava

Infrastrutture e trasporti

Teresa Bellanova – viceministro

Alessandro Morelli – viceministro

Giancarlo Cancelleri

Lavoro e politiche sociali

Rossella Accoto

Tiziana Nisini

Istruzione

Barbara Floridia

Rossano Sasso

Beni e attività culturali

Lucia Borgonzoni

Salute

Pierpaolo Sileri

Andrea Costa