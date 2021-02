3 Febbraio 2021 12:13

Governo: l’ex governatore della Banca centrare europea è in riunione con il presidente Sergio Mattarella

Mario Draghi è arrivato al Quirinale. L’ex governatore della Banca centrare europea è in riunione in questi minuti con il presidente Sergio Mattarella. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato l’ex presidente della Bce per conferirgli l’incarico di formare un nuovo Governo, dopo il mancato accordo nella maggioranza che sosteneva il premier dimissionario Giuseppe Conte.