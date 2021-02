Governo: “Draghi? Personaggio clamoroso. Quando c’era un problema, Obama diceva: “Chiamate Mario”

3 Febbraio 2021 18:07

Governo: Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico, elogia Draghi e racconta cosa affermava spesso Obrama nei momenti di difficoltà

“Draghi? Lo conosco dal 1983. Obama, quando c’era un problema difficile, diceva ai suoi collaboratori: ‘Chiamate Mario’. E’ un personaggio clamoroso“. Sono le parole di Bruno Tabacci, presidente di Centro Democratico, ospite a DiMartedì su La7, in riferimento all’uomo scelto da Mattarella per guidare il nuovo Governo dopo l’impossibilità a formare un “Conte-ter”. Ieri la convocazione in Quirinale e questa mattina l’incontro, con l’ex presidente della Bce che ha accettato l’incarico. Adesso resta da capire se verrà trovata una maggioranza e in questo senso già diversi esponenti politici si sono espressi a favore o contro in rappresentanza dei partiti.