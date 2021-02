Governo Draghi, il M5S vota ma la piattaforma Rousseau si blocca: sistema in tilt

11 Febbraio 2021 16:48

“Si è bloccato Rousseau, impossibile votare”: sono gli iscritti a lanciare l’allarme sui social. Le votazioni sulla piattaforma si chiuderanno alle 18, mentre i risultati arriveranno dopo le 19

Ultime ore utili per esprimere un voto sulla fiducia al governo Draghi. E’ così che i militanti del Movimento 5 Stelle hanno iniziato a esprimersi sulla questione. Ma in attesa di conoscere l’esito della votazione sulla piattaforma Rousseau, che si conoscerà dopo le 19 sul Blog delle Stelle, il sistema va in tilt e si blocca. E’ un’iscritta a lanciare l’sos: “Si è bloccato Rousseau, impossibile votare”. Così, mentre si rincorrono i via libera dei big all’esecutivo guidato dall’ex presidente della Bce, e raggiunta quota 40mila voti dal momento dell’inizio della consultazione online, va in scena il problema tecnico. Bisogna attendere il pronunciamento su Rousseau degli iscritti al partito e mentre gli attivisti hanno iniziato a esprimersi, fra le immancabili polemiche, il sistema non li assiste.