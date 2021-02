Governo Draghi, Klaus Davi: “occasione unica per il riscatto del Sud”

8 Febbraio 2021 16:59

Klaus Davi: “Mario Draghi rappresenta un’occasione unica per il riscatto del Sud a patto che il Sud si faccia sentire”

“Mario Draghi rappresenta un’occasione unica per il riscatto del Sud a patto che il Sud si faccia sentire. Più volte il presidente Draghi ha affrontato il tema delle disuguaglianze ed è perfettamente consapevole che con un’Italia a due velocità non ci sarà mai una ripresa. Draghi può proseguire l’ottimo lavoro iniziato dal governo Conte che ha saputo negoziare credibilmente per l’Italia in Europa. Draghi può migliorare ulteriormente il lavoro di Conte. Il problema del Mezzogiorno sta nei suoi rappresentanti. In Calabria fra senatori e deputati ci sono credo 40 eletti ma nessuno ne ha mai avuto notizia. Anzi, li proporrò alla Rai per una puntata speciale di ‘Chi l’ha visto’”. Lo ha dichiarato Klaus Davi, giornalista e ambasciatore di Platì e della Locride.