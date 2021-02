Governo Draghi, Fabrizio Curcio è il nuovo capo della Protezione Civile: si occupò dell’alluvione di Messina nel 2009

26 Febbraio 2021 16:54

Chi è Fabrizio Curcio, il Capo del Dipartimento della Protezione civile: curriculum e curiosità

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio a Capo del Dipartimento della Protezione civile. “Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni”, si legge nella nota di Palazzo Chigi. Alla riunione del Consiglio dei Ministri il premier non ha partecipato, ma è stato lui a nominare una figura di spessore che già aveva ricoperto l’incarico dal 2015 al 2017, quando si era dimesso per ragioni personali e familiari. Una scelta ragionata da parte di Draghi che voleva affidare la macchina, complessa e delicatissima in questo momento di crisi ed emergenza sanitaria, a qualcuno che ne conoscesse bene il funzionamento.

Chi è Fabrizio Curcio?

Nato nel 1966, si è laureato in ingegneria presso l’Università di Roma “La Sapienza” e ha successivamente conseguito due master: sulla Protezione Civile Europea (in inglese) e sulla Sicurezza e Protezione. Ha affrontato le prime emergenze da funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In tale veste ha fatto parte della colonna mobile che ha affrontato l’emergenza causata dal terremoto di Umbria e Marche del 1997. Ha poi coordinato i vigili del fuoco impegnati nel Giubileo del 2000 e nel vertice Russia-NATO del 2002 a Pratica di Mare.

Distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, approda alla Protezione Civile nel 2007, chiamato da Guido Bertolaso a dirigerne la segreteria. Dall’anno seguente è a capo della Sezione di Gestione delle Emergenze, tra le quali si annoverano l’alluvione di Messina e quelle in Liguria e Toscana, il terremoto dell’Aquila del 2009 e quello in Emilia e la rimozione della Costa Concordia. Dal 3 aprile 2015 è il Capo Dipartimento della Protezione Civile, in sostituzione di Franco Gabrielli, nominato prefetto di Roma. L’8 agosto 2017 ha dato le dimissioni per motivi personali, al suo posto il presidente del consiglio dei ministri Gentiloni nomina Angelo Borrelli (già Vice Capo Dipartimento).