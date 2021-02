Governo Draghi con Conte e Salvini? La posizione di Italia Viva

6 Febbraio 2021 21:50

(Adnkronos) – Giuseppe Conte ministro nel governo di Mario Draghi? ”Non abbiamo messo nessun veto su nessun nome. Saranno Mattarella e Draghi a scegliere la squadra di governo”. Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, riassume così al Tg2 la posizione del partito guidato su Matteo Renzi. “L’importante è che si tratti di persone competenti. Mi auguro che altre forze politiche non inizino un mercato sui nomi…”, dice riferendosi alla composizione dell’esecutivo dopo il primo giro di consultazioni. La novità più significativa, probabilmente, è rappresentata dall’apertura di Matteo Salvini, con la Lega disponibile a far parte del nuovo governo. Italia Viva ha qualche pregiudiziale ad allearsi con Salvini in un esecutivo Draghi? “Il presidente Mattarella ha rivolto un appello a tutte le forze politiche per un governo istituzionale per affrontare un’emergenza sanitaria economica e sociale. Qui -avverte Boschi- non si tratta di scegliere le alleanze politiche per le prossime elezioni”. “Il nome di Draghi lo ha fatto il presidente della Repubblica, Mattarella, e noi garantiamo massimo sostegno a questo impegnp del capo dello Stato. E io mi auguro che arrivi presto il governo Draghi perché sarebbe una vittoria non di Italia Viva ma dell’Italia”, afferma ancora.