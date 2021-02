Draghi, Bellanova: “fiducia totale da Italia viva, sarà il premier a scegliere la composizione del Governo”

9 Febbraio 2021 14:47

“Ci auguriamo lo stesso sostegno da parte di tutti, questo Paese ha bisogno di segnali di coraggio e speranza, di recuperare fiducia nel futuro”, così Teresa Bellanova ha confermato il sostegno di Italia viva a Mario Draghi

Si sta tenendo anche oggi il secondo giro di consultazioni, questa mattina il premier incaricato Mario Draghi ha incontrato i rappresentanti di Leu e Italia viva. “Il presidente Draghi gode della nostra totale fiducia e noi speriamo che si concluda rapidamente questo lavoro in modo che si possa andare in Parlamento, acquisire la fiducia e lavorare per il bene del Paese perché questo è l’incarico che è stato consegnato a tutti dal presidente della Repubblica e che il presidente Draghi sta onorando”. Così Teresa Bellanova, in rappresentanza della delegazione di Italia Viva dopo le consultazioni a Montecitorio con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. “Noi comunque sosterremo Draghi – precisa Bellanova – , sarà a lui scegliere se sarà un governo composto solo da tecnici, da tecnici e politici e il livello di coinvolgimento dei politici. Ci auguriamo lo stesso sostegno da parte di tutti, questo Paese ha bisogno di segnali di coraggio e speranza, di recuperare fiducia nel futuro”.