Il governo Draghi incassa gli auguri degli Stati Uniti. Joe Biden: “relazione storica con l’Italia, pronto a cooperare”

15 Febbraio 2021 13:04

Il nuovo governo Draghi incassa gli auguri degli Stati Uniti d’America: il presidente Joe Biden pronto a coperare con l’Italia

Il governo Draghi, a pochi giorni dall’insediamento, ha già incassato una valanga di giudizi positivi e auguri per il lavoro che il nuovo presidente del Consiglio italiano dovrà svolgere nel corso di un’emergenza socio-economico-sanitaria piuttosto complicata. Nelle ultime sono arrivate parole d’apprezzamento anche dagli Stati Uniti, con il nuovo presidente eletto Joe Biden che si è espresso in prima persona dichiarando: “congratulazioni, primo ministro Mario Draghi. Non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lei per approfondire la nostra forte relazione bilaterale, cooperare durante la sua leadership del G20 e affrontare le sfide globali, dal Covid al climate change“.

Un portavoce del dipartimento di stato USA ha dichiarato all’ANSA: “gli Stati Uniti hanno una lunga e storica relazione con l’Italia. Ci congratuliamo con il nuovo governo italiano e siamo impazienti di continuare la cooperazione per accrescere i nostri risultati e affrontare le numerose sfide che abbiamo di fronte come comunità globale“.