Governo, Cannizzaro vota la fiducia a Draghi e lo saluta con un fist bump: nella FOTO lo sguardo complice del premier

18 Febbraio 2021 22:12

Governo, Cannizzaro vota la fiducia a Draghi e lo saluta con un fist bump: È la prima volta che voto si ad una fiducia e ce ne sono state tante in questa Legislatura”

E’ la prima volta in questa Legislatura alla Camera dei Deputati, che il reggino Francesco Cannizzaro, vota la fiducia ad un Governo e lo fa salutando con un fist bump il neo premier Mario Draghi che ricambia con uno sguardo complice (come si evince dalla foto in evidenza).

Cannizzaro, sul proprio profilo facebook, commenta: “Forza Italia dà il suo Sì perché in questo momento serve un Governo di unità nazionale, perché crediamo nella ripartenza, in un’Italia migliore, iniziando da questi elementi cardine; piano vaccinazioni, fiscalità agevolata, aiuti alle imprese, opere strategiche, questione Meridionale, riforma della Giustizia. Senza distinzioni artificiose, senza divisioni becere, uniti si può”.