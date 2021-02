1 Febbraio 2021 19:29

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Draghi? Dico di non tirare dentro il tritacarne persone che in questo momento non sono in questo tavolo”. Lo dice Teresa Bellanova di Iv al Tg4. Italia Viva “è per un governo politico ma non a tutti i costi. Se ci sarà un sintesi sui contenuti, ci sarà un governo politico altrimenti si andrà su un governo istituzionale. Ma smettetela con questo richiamo minaccioso alle elezioni finalizzato soltanto a qualche parlamentare che passa da un fronte all’altro”.