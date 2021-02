Google: multa di 1,1 mln in Francia per classificazione fuorviante degli hotel

15 Febbraio 2021 14:53

Parigi, 15 feb. (Adnkronos) – Multa da 1,1 milioni di euro a Google per aver stillato una classifica fuorviante degli hotel in Francia. Ad annunciarlo in una nota è la direzione generale della Concorrenza francese e per la repressione delle frodi (Dgccrf) al termine di un’indagine avviata nel 2019. L’inchiesta, rileva la Dgccrf, “ha permesso di dimostrare il carattere fuorviante della classifica degli alberghi da parte di Google, in particolare sul suo motore di ricerca”. Google Ireland e Google France, si legge nella nota, “hanno corretto le loro pratiche e dopo un accordo con il Procuratore di Parigi hanno accettato di pagare una multa di 1,1 milioni di euro”.

La Dgccrf spiega che la classifica di oltre 7.500 alberghi “sono state raccolte automaticamente e sono state oggetto di un’elaborazione algoritmica” e “non rispecchia l’unico ranking ufficiale esistente in Francia che è quello emesso da Atout France” che decide la classificazione delle stelle (da 1 a 5). Google “ha sostituito la classificazione con i suoi propri criteri e l’uso delle stelle è stato considerato fuorviante”. Questa pratica “è stata dannosa per i consumatori che sono stati indotti in errore sui livelli dei servizi”.