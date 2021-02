Giro d’Italia 2021, il percorso della 104ª edizione: altimetrie e planimetrie di tutte le 21 tappe

24 Febbraio 2021 17:06

Giro d’Italia 2021, svelato il percorso della 104ª edizione: ecco altimetrie e planimetrie di tutte le 21 tappe che comporranno la Corsa Rosa

Il countdown che gli appassionati di ciclismo osservavano con impazienza è finalmente terminato. Nel pomeriggio odierno è stato svelato il programma del Giro d’Italia 2021 arrivato alla sua edizione numero 104. L’appuntamento è per domenica 8 maggio a Torino, presso Piazza Castello, che ospiterà la Grande Partenza della Corsa Rosa che terminerà il prossimo 30 maggio a Milano. Sarà l’occasione perfetta per festeggiare i 90 anni della maglia rosa guadagnata da Learco Guerra sul traguardo di Mantova il 10 maggio 1931, la prima indossata nella prestigiosa competizione italiana.

Giro d’Italia 2021, i protagonisti della 104ª edizione

Il parterre dei protagonisti è di grande livello. Le squadre partecipanti saranno 23, le 19 del World Tour più la Alpecin Fenix (miglior Professional 2020) e 3 Wild Card: Eolo-Kometa, Bardiani-Csf, Vini Zabù. Ogni squadra sarà composta da 8 corridori per un totale di 184 protagonisti al via. Occhi puntati sul siciliano Vincenzo Nibali che, dopo la delusione del 2020, è fortemente motivato a dare la caccia alla terza maglia rosa della sua straordinaria carriera. Tanti gli italiani oltre lo ‘Squalo’ che potranno essere protagonisti di tappa: dai velocisti Ganna e Viviani a Giulio Ciccone e Domenico Pozzovivo. Sarà la prima volta per Egan Bernal, il nome attesissimo al debutto nella Corsa Rosa. Fa il bis Peter Sagan, dopo l’esordio nel 2020. Occhi puntati anche sul fenomeno Remco Evenepoel e i soliti noti: Thibaut Pinot, Romain Bardet, Mikel Landa, Fernando Gaviria, Caleb Ewan e chi più ne ha più ne metta.

Giro d’Italia 2021, il percorso della 104ª edizione

1ª Tappa: Torino-Torino (9 km)

Crono cittadina con alcuni passaggi molto suggestivi specie lungo il PO, nel Parco del Valentino e con arrivo davanti alla Gran Madre.

2ª Tappa: Stupinigi-Novara (173 km)

Tappa pianeggiante adatta ai velocisti che tocca molti luoghi legati al 160º Anniversario dell’Unità d’Italia compresa Santena dove è seppellito Cavour.

3ª Tappa: Biella-Canale (187 km)

Tappa mossa con un finale adatto ai colpi di mano con un susseguirsi di strappi e salite più o meno difficili. In particolare, a Guarene la breve e intensa salita probabilmente sarà il trampolino di lancio del vincitore.

4ª Tappa: Piacenza-Sestola (186 km)

Tappa mossa appenninica. Dopo una prima parte pianeggiante si affrontano gli strappi dei Castelli Matildici per poi raggiungere Sestola dove la breve, ma intensa salita di Colle Passerino con le sue pendenze in doppia cifra determinerà la classifica all’arrivo.

5ª Tappa: Modena-Cattolica (171 km)

Tappa completamente pianeggiante attraverso la pianura emiliano-romagnola che conduce alla volata del gruppo compatto nella città balneare.

6ª Tappa: Grotte di Frasassi-Ascoli Piceno (150 km)

Tappa di montagna che attraversa prima i monti Sibillini e le zone colpite dal recente terremoto per poi giungere al suo clou con la scalata inedita da questo versante con una lunga salita fino a San Giacomo.

7ª Tappa: Notaresco-Termoli (178 km)

8ª Tappa: Foggia-Guardia Sanframondi (173 km)

9ª Tappa: Castel di Sangro-Campo Felice (160 km)

10ª Tappa: L’Aquila-Foligno (140 km)

11ª Tappa (Wine Stage): Perugia-Montalcino (163 km)

12ª Tappa: Siena-Bagno di Romagna (209 km)

13ª Tappa: Ravenna-Verona (197 km)

14ª Tappa: Cittadella-Monte Zoncolan (205 km)

15ª Tappa: Grado-Gorizia (145 km)

16ª Tappa: Sacile-Cortina (212 km)

17ª Tappa: Canazei-Sega di Ala (193 km)

18ª Tappa: Rovereto-Stradella (228 km)

19ª Tappa: Abbiategrasso-Alpe di Mera (Valsesia) (178km)

20ª Tappa: Verbania-Valle Spluga-Alpe Motta (164 km)

21ª Tappa: Senago-Milano (29.4 km)