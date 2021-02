6 Febbraio 2021 22:04

Giornale tedesco dedica un articolo alla città di Cosenza: “nella top ten per la qualità di vita sostenibile”. Il sindaco Occhiuto: “i tedeschi ci amano”

Cosenza pubblicizzata in Germania: difatti un altro giornale tedesco ha dato risalto alla città calabrese con un secondo articolo dopo quello di fine gennaio. Ne è orgoglioso il sindaco Mario Occhiuto: “i tedeschi ormai ci amano. Un altro articolo sulla nostra comunità come unica città del Sud entrata nella top ten dei centri urbani con qualità di vita sostenibile”. In una parte del pezzo vengono messi in risalto anche i Bronzi di Riace.