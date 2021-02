Gelateria Cesare, a lezione con Davide Destefano: il webinar gratuito che insegna a preparare un gustoso sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria [VIDEO]

19 Febbraio 2021 11:56

Davide Destefano, titolare della Gelateria Cesare di Reggio Calabria, terrà un webinar gratuito su come preparare due varianti del sorbetto al bergamotto

La Gelateria Cesare è una delle più antiche e prestigiose realtà in ambito culinario presenti a Reggio Calabria, leader nel gustoso mondo del gelato, simbolo di professionalità e punto di riferimento per qualsiasi reggino che voglia gustare un fantastico gelato in tutte le varietà presenti nel chiosco di Piazza Indipendenza. Il titolare Davide Destefano, in collaborazione con la storica Iceteam 1927, azienda leader nel settore delle macchine per gelato artigianale, gelato soft e pasticceria nonchè partner di Scirubetta (Festival del Gelato Artigianale), terrà un webinar online nel quale insegnerà tutti i segreti per preparare un gusto sorbetto di frutta in due varianti: la prima fragola e bergamotto di Reggio Calabria, la seconda unicamente con il bergamotto. Il corso, totalmente gratuito, si terrà il 2 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:30, l’iscrizione potrà essere effettuata seguendo semplicemente questo link.

Le tematiche del Webinar:

Come esaltare le eccellenze del territorio

La tecnologia Iceteam1927 al servizio del gelatiere

Tecniche di bilanciatura per i sorbetti

Produzione di due ricette live: sorbetto alla fragola e bergamotto di Reggio Calabria, sorbetto al Begamotto di Reggio Calabria

Per avere un’idea di come si svolgerà l’evento, Davide Destefano ha preso parte ad un trailer dimostrativo nel quale spiega la ricetta base per preparare un sorbetto al bergamotto di Reggio Calabria.