Francesco Totti e il primo appuntamento con Ilary Blasi: “così mi ha spaccato la portiera della Ferrari”

2 Febbraio 2021 13:13

Francesco Totti racconta un simpatico aneddoto sul primo appuntamento con Ilary Blasi: quando l’amore supera anche i danni alla… Ferrari

Grande attesa per “Speravo de morì prima“, la serie tv in uscita a marzo su SKY che racconta la carriera di Francesco Totti. Ad accompagnarne il countdown, la produzione ha deciso di far uscire periodicamente alcuni trailer con degli spezzoni delle scene che verranno mostrate durante le puntate. Nel quarto trailer presentato, Francesco Totti racconta un simpatico aneddoto risalente ai primi momenti della frequentazione con Ilary Blasi che, da lì a poco, sarebbe diventata la donna della sua vita e madre dei suoi 3 figli.

L’ex numero 10 della Roma ha raccontato un retroscena sul primo appuntamento con Ilary Blasi e quel danno alla Ferrari sul quale ha ‘sorvolato’ proprio grazie al sentimento che provava per la ragazza: “l’ho portata al Fungo, ristorante all’ultimo piano di una torre all’Eur, perché era aperto solo quello! Andai a prendere Ilary a casa con la Ferrari, sotto al ristorante lei aprì il suo sportello e diede una botta forte al muretto… L’avrei ammazzata, ma io ho fatto finta di niente… Ha dato una botta!”.