Formula 1, Lewis Hamilton pronto al rinnovo con la Mercedes: i dettagli del contratto faraonico

8 Febbraio 2021 11:02

Lewis Hamilton resterà in Formula 1 anche nel 2021: il campione del mondo pronto a rinnovare il proprio contratto con la Mercedes

Campione del mondo in carica, 7 titoli in bacheca, probabile GOAT della Formula 1 e… senza squadra. Lewis Hamilton ha visto scadere l’accordo che lo legava alla Mercedes e non ha ancora posto la sua firma sull’eventuale rinnovo di contratto con la scuderia che ha contribuito a rendere grande. Attualmente il campione di Stevenage è senza contratto, seppur la volontà di rinnovare sia sempre stata ben chiara da entrambe le parti. Il disaccordo era sulle cifre, particolarmente in periodo di pandemia. Secondo quanto riferito da Sky Sport però, la situazione sembra essersi sbloccata nelle ultime ore. La Mercedes ed Hamilton sono pronti a finalizzare un accordo della durata di due anni, possibile un 1+1, che porterà nelle tasche del pilota britannico ben 45 milioni di dollari a stagione! Accontentate le richieste di Lewis Hamilton che, nonostante il periodo di crisi, ha sempre rifiutato ogni possibilità di abbassare le cifre del proprio contratto.