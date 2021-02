Formula 1, incidente in bici per Fernando Alonso! Il pilota travolto da un’auto: è ricoverato in ospedale

11 Febbraio 2021 20:46

Incidente in bici per Fernando Alonso: il pilota è stato investito da una macchina mentre si allenava in Svizzera: lo spagnolo è ricoverato in ospedale

Momenti di paura per Fernando Alonso. Dalla Svizzera è arrivata una brutta notizia per tutti i fan del pilota di Formula 1: lo spagnolo ha avuto un incidente mentre si allenava in bici nei pressi di Lugano. Fernando Alonso è stato investito da un’automobile mentre si dedicava ad una pedalata in bici, una delle sue grandi passioni, nonchè un modo per tenersi in forma in vista della nuova stagione di Formula 1 che, dopo 2 anni, lo vedrà ritornare nel circus come pilota della Renault. Il pilota è stato subito soccorso e trasportato in ospedale: secondo i primi esami radriografici effettuati potrebbero esserci delle fratture. A questo punto si teme che l’asturiano possa saltare l’inizio di stagione della Formula 1.