Djokovic vince gli Australian Open! Medvedev dominato: 18° Slam in carriera, Federer e Nadal sono vicinissimi

21 Febbraio 2021 11:42

Novak Djokovic vince gli Australian Open: il serbo batte in 3 set Medvedev. Per Nole è il 18° Slam in carriera, 2 in meno di Federer e Nadal

Novak Djokovic vince gli Australian Open 2021! Il campione serbo, favorito numero 1 per la vittoria del torneo, in particolar modo dopo l’eliminazione prematura di Rafael Nadal, non ha tradito le attese portandosi a casa l’ultimo atto del torneo Slam australiano. Primo trofeo del nuovo anno per il numero 1 al mondo che a marzo supererà il record di 310 settimane al top della classsifica maschile detenuto da Roger Federer. Un percorso netto quello di Novak Djokovic che ha sofferto solo contro Fritz a causa di un problema fisico, sbaragliando poi ogni avversario sul suo cammino, compresi Alexander Zverev e la favola Aslan Karatsev.

Quest’oggi è arrivato il 9° Australian Open in carriera che lo ha reso il secondo tennista più vincente in un singolo torneo Slam dopo Nadal (13 Roland Garros) e prima di Federer (8 Wimbledon). Una vittoria senza grossi patemi quella raccolta contro il russo Daniil Medvedev, alla sua seconda finale Slam dopo il ko agli US Open 2019 contro Rafael Nadal. Djokovic si è imposto con il punteggio di 7-5 / 6-2 / 6-2 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Per Djokovic è il 18° Slam della sua straordinaria carriera: nel mirino i 20 Slam di Roger Federer e Rafael Nadal, nonchè il titolo di tennista più vincente della storia.