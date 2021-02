Fi: Spena, ‘Tajani uomo giusto al posto giusto’

16 Febbraio 2021 02:45

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “La visione europeista, il legame con il territorio e l’aderenza ai valori di Forza Italia fanno di Antonio Tajani, neo coordinatore nazionale azzurro, l’uomo giusto nel posto giusto. In questo momento così particolare il presidente Berlusconi gli ha affidato un ruolo delicato ma fondamentale. Per questo, oltre alla certezza del suo impegno e della sua qualità politica e istituzionale, a noi il compito di fargli giungere il nostro sostegno e i nostri migliori auguri di buon lavoro”. Lo afferma, in una nota, la deputata di Forza Italia, Maria Spena.