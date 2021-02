Fi: Craxi, ‘Tajani e Ronzulli per centrodestra libertario e riformista’

15 Febbraio 2021 17:25

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “E’ una scelta saggia e naturale nominare Antonio Tajani coordinatore nazionale di Forza Italia. Berlusconi legge bene il momento e ha compreso che proprio in questo frangente storico, in cui siamo tutti chiamati a dare risposte alle tante emergenze che attanagliano il Paese, è fondamentale avere una Forza Italia viva ed attiva nell’elaborazione e nella costruzione della proposta politica”. Lo afferma la senatrice di Forza Stefania Craxi, vicepresidente della commissione Esteri del Senato.

“Antonio, dall’alto della sua esperienza anche internazionale e forte della sua coerente storia, è la persona giusta -aggiunge- non solo per difendere le ragioni di contingenza che portano Forza Italia e la maggioranza del centrodestra a ritrovarsi nell’esecutivo Draghi, ma anche per proseguire e rilanciare l’azione del nostro Movimento, poiché ha ben chiaro che il suo perimetro e il suo orizzonte non possono che essere quelli del centrodestra libertario e riformista, come testimoniano anche la scelta e il ruolo affidato a Licia Ronzulli”.