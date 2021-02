26 Febbraio 2021 11:35

Fc Messina-Licata, la nota ufficiale del club giallorosso: il recupero non si gioca più il 3 marzo, questa la nuova data

“Ufficiale: in accordo tra le società la gara tra FC Messina e Licata, valevole per la 13esima giornata di campionato, è stata rinviata al 14 marzo 2021“. Questa la nota ufficiale sui canali social del club giallorosso. Il match tra le due squadre siciliane, recupero della 13ª giornata, si sarebbe dovuto giocare inizialmente il 3 marzo. Ma, come si legge, in accordo tra le due società è stato spostato al 14, sfruttando così la pausa del weekend del girone I di Serie D.