Fc Messina, gruppo al completo in attesa del Marina di Ragusa: recuperati in tre

8 Febbraio 2021 16:10

L’Fc Messina recupera tre calciatori dopo la positività al Covid e ora il gruppo è al completo. Migliorano anche le condizioni di mister Rigoli

Il Football Club Messina non si ferma, complice il recupero di mercoledì contro il Marina di Ragusa. I giallorossi infatti si sono ritrovati al “Giovanni Celeste” nel pomeriggio odierno e sempre in Via Oreto sosteranno la rifinitura di domani pomeriggio. Le buone notizie non mancano, visto che dopo oltre 20 giorni di inattività sono tornati in gruppo Lucas Dambros, Facundo Coria e Joao Da Silva, che nelle ultime settimane hanno fatto i conti con il COVID-19. Tamponi negativi e procedura di “return to play” (tac polmonare, ecocardiogramma da sforzo, spirometria) completata per i tre calciatori. Migliora anche il quadro clinico di mister Pino Rigoli.