Fc Messina, dimissioni anche per mister Manitta. Si avvicina la trasferta di San Luca

19 Febbraio 2021 21:37

FC Messina: tamponi negativi e dimissioni per Manitta, lunedì riprende l’attività giovanile. Sabato rifinitura e partenza per San Luca. Nastasi nuovo allenatore dei portieri.

Il FC Messina continua la preparazione in vista dell’ostica trasferta di San Luca. I giallorossi, agli ordini di mister Massimo Costantino, ultimeranno gli allenamenti settimanali sabato mattina al “Giovanni Celeste”, per trasferirsi nel pomeriggio in terra calabrese dove domenica incroceranno gli uomini di mister Francesco Cozza. In data odierna giro di tamponi per tutto il gruppo squadra che non ha evidenziato positività. Fattore squalifiche che priverà i peloritani di ben 4 elementi in vista del match del “Corrado Alvaro”: Carbonaro, Aita, Domenico Marchetti ed Alessandro Marchetti.

Nella giornata di oggi sono state ratificate le dimissioni del sig. Emanuele Manitta, che non proseguirà il proprio percorso professionale in giallorosso. A mister Manitta porgiamo i migliori auguri per un roseo futuro, ringraziandolo per l’impegno profuso in favore della causa FC Messina. Contestualmente il FC Messina ufficializza la nomina di allenatore dei portieri della Prima Squadra per il sig. Alessandro Nastasi, che ricopriva il medesimo ruolo nel settore giovanile, dopo un passato con Camaro e Città di Messina.

Buone nuove dal settore giovanile, che dopo un lungo periodo di stop riprenderà gli allenamenti sin dalla prossima settimana al C.S. di Pompei. In tal senso il Responsabile del Settore Giovanile Angelo Alessandro incontrerà nella giornata di domani tecnici, atleti e genitori per esporre le misure di sicurezza riguardanti i protocolli anti-COVID.