Fc Messina, domani arriva il Dattilo: i convocati di Costantino

23 Febbraio 2021 18:55

FC Messina-Dattilo, i convocati di Costantino: Bevis e Bianco unici assenti, prima convocazione per Vincenzo Romano

A distanza di 72 ore dalla vittoria di San Luca, il FC Messina ritrova le mura amiche del “Franco Scoglio” per affrontare un Dattilo in grande stato di forma. La formazione di Chianetta, ottava con 23 punti in classifica e 2 gare da recuperare, arrecò il primo piacere stagione ai giallorossi nella seconda giornata: al “Provinciale” di Trapani decise la rete di Sekkoum. I biancoverdi sono reduci dal pari interno per 1 a 1 contro il Castrovillari.

In casa peloritana gli indisponibili sono Bevis e Bianco, entrambi per squalifica, mentre rientrano Paolo Carbonaro, Domenico Marchetti, Alessandro Marchetti e Gabriele Aita. Convocazione che lascia grande soddisfazione per Vincenzo Romano (che vestirà la maglia numero 11), attaccante classe 2004 proveniente dal settore giovanile ma ormai da un paio di mesi nel giro della Prima Squadra. La chance per la giovane punta avvalora l’impegno e la professionalità del Responsabile del Settore Giovanile Angelo Alessandro e di tutti i dirigenti e tecnici del vivaio. Di seguito i convocati.

Portiere: MARONE Francesco, MONTI Michele, STRINO Massimo;

Difensori: MARCHETTI Domenico, FISSORE Matteo, DA SILVA Joao, CASELLA Francesco, AITA Gabriele, RICOSSA Riccardo, PANEBIANCO Antonio, CANGEMI Christian;

Centrocampisti: GIUFFRIDA Giovanni, LODI Francesco, CORIA Facundo, MARCHETTI Alessandro, GARETTO Marco, AGNELLI Cristian, PALMA Giuseppe;

Attaccanti: MUKIELE Norvin, ROMANO Vincenzo, CARBONARO Paolo, ARENA Alessandro, CABALLERO Pablo, PICCIONI Gianmarco.