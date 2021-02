Fc Messina, i convocati per il recupero contro il Marina di Ragusa

9 Febbraio 2021 22:06

Fc Messina impegnato domani nel recupero contro il Marina di Ragusa: la lista ufficiale dei convocati

Nuovo turno infrasettimanale per il FC Messina, che nel pomeriggio odierno ha svolto la rifinitura in vista della sfida di domani con il Marina di Ragusa. Gli iblei, reduci da uno scoppiettante 3 a 3 contro la capolista ACR Messina, sono squadra tosta, allenata da un allenatore assolutamente affine all’ambiente ragusano: Salvatore Utro.

Al “Franco Scoglio” va in scena il recupero della settima giornata: l’avversario occupa la penultima posizione in classifica, ma negli ultimi tempi ha dimostrato un ottimo stato di forma. Leo Criaco non potrà contare su Da Silva, Coria e Dambros: i tre infatti, rientrati solo ieri in gruppo, sono precauzionalmente tenuti a riposo in vista della sfida di Roccella. Potrà tornare a vestire la numero 27 Pablo Caballero, che figura tra i 21 a disposizione.

I CONVOCATI

Portieri: MARONE Francesco, STRINO Francesco;

Difensori: AITA Gabriele, CASELLA Francesco, FISSORE Matteo, MARCHETTI Domenico, QUITADAMO Gabriele, RICOSSA Riccardo, CANGEMI Christia, PANEBIANCO Antonio;

Centrocampisti: GIUFFRIDA Giovanni, PALMA Giuseppe, MARCHETTI Alessandro, GARETTO Marco, AGNELLI Cristian;

Attaccanti: CARBONARO Paolo, MUKIELE Norvin, BIANCO Gabriel, ARENA Alessandro, CABALLERO Pablo, BEVIS Kilian.