Fc Messina, i convocati per il match interno contro il Paternò

6 Febbraio 2021 21:53

FC Messina-Paternò: i convocati. Quattro assenze per Leo Criaco: Dambros, Da Silva, Coria e Caballero

Football Club Messina, reduce da due pareggi esterni contro Gelbison e Castrovillari, torna al “Franco Scoglio” dove ad attenderlo ci sarà il Paternò di mister Catalano. Diciotto punti e due gare da recuperare per gli etnei che nell’ultima gara disputata hanno superato di misura il quotato Acireale. Tornando in casa FC Messina, dopo la rifinitura svoltasi in mattinata al “Giovanni Celeste”, gli assenti restano quattro: Dambros, Da Silva, Coria e Caballero.

I CONVOCATI:

Portieri: MARONE Francesco, TOCCI Francesco, STRINO Massimo;

Difensori: MARCHETTI Domenico, FISSORE Matteo, QUITADAMO Gabriele, AITA Gabriele, RICOSSA Riccardo, PANEBIANCO Antonio, CASELLA Francesco, CANGEMI Christian;

Centrocampisti: AGNELLI Cristian, MARCHETTI Alessandro, PALMA Giuseppe, GIUFFRIDA Giovanni, GARETTO Marco, GILLE Thomas;

Attaccanti: CARBONARO Paolo, BEVIS Kilian, ARENA Alessandro, BIANCO Gabriel, MUKIELE Norvin.