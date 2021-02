Fc Messina, i convocati di Costantino per il match di San Luca: in 4 out per squalifica

20 Febbraio 2021 13:19

San Luca-FC Messina, i convocati giallorossi: Costantino deve fare i conti con 4 squalificati, ma ritrova Agnelli

Il girone di ritorno del FC Messina si aprirà al “Corrado Alvaro”, fortino del San Luca, cenerentola assoluta del raggruppamento e fin qui imbattibile in casa con 5 vittorie e 2 pareggi. Nell’ultimo turno vittoria di prestigio contro l’Acireale per i calabresi, che superarono la formazione di Pagana con la rete di Vigolo. La gara della prima giornata sorrise ai giallorossi, che rimontarono l’iniziale vantaggio di Pitto con le reti di Palma e Coria.

Il match bagnerà il secondo esordio di Massimo Costantino sulla panchina dei peloritani, reduci dalla sconfitta di Acireale, ed il tecnico non potrà contare su 4 squalificati: Domenico Marchetti, Gabriele Aita, Alessandro Marchetti e Paolo Carbonaro (i calciatori seguiranno il resto del gruppo in trasferta). Figura invece tra i disponibili Cristian Agnelli, che nell’ultimo turno era rimasto ai box per un affaticamento muscolare. Viaggia alla volta di San Luca anche Gianmarco Piccioni, in attesa della ratifica da parte della LND che ne garantirebbe l’utilizzo. Di seguito la lista ufficiale.

Portieri: MARONE Francesco, MONTI Michele, STRINO MASSIMO;

Difensori: DA SILVA Joao, PANEBIANCO Antonio, CANGEMI Christian, CASELLA Francesco, FISSORE Matteo, RICOSSA Riccardo;

Centrocampisti: AGNELLI Cristian, GIUFFRIDA Giovanni, CORIA Facundo, LODI Francesco, PALMA Giuseppe, GARETTO Marco;

Attaccanti: PICCIONI Gianmarco, CABALLERO Pablo, BIANCO Gabriel, BEVIS Kilian, ARENA Alessandro.