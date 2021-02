Fc Messina, i convocati per il big match ad Acireale: è il momento di Lodi, ai box Agnelli

16 Febbraio 2021 22:56

Il FC Messina torna in campo per il secondo recupero negli ultimi sette giorni. Giallorossi in scena all’Aci e Galatea per il big match contro l’Acireale, reduce dalla sconfitta di San Luca ed in ritardo di due lunghezze rispetto alla formazione di Leo Criaco

In casa FC Messina il bicchiere dei convocati rimane a metà: gli sforzi della Segreteria rappresentata da Rosario Sorrenti, hanno prodotto tutto il materiale utile al tesseramento di Francesco Lodi, presente nei 22 a disposizione, mentre il forfait dell’ultimo minuto è rappresentato da Cristian Agnelli che per un problema di tipo muscolare non potrà dare il suo contributo contro i granata. Prima convocazione per Michele Monti mentre Gianmarco Piccioni sarà disponibile solo per il match di domenica a San Luca. Tornano a disposizione il fantasista Facundo Coria ed il difensore Da Silva Joao.

I CONVOCATI

Portieri: MARONE Francesco, MONTI Michele, STRINO Massimo;

Difensori: CASELLA Francesco, RICOSSA Riccardo, PANEBIANCO Antonio, CANGEMI Christian, AITA Gabriele, FISSORE Matteo, DA SILVA Joao, MARCHETTI Domenico;

Centrocampisti: GIUFFRIDA Giovanni, PALMA Giuseppe, MARCHETTI Alessandro, LODI Francesco, GARETTO Marco, CORIA Facundo;

Attaccanti: BEVIS Kilian, CABALLERO Pablo, CARBONARO Paolo, BIANCO Gabriel, ARENA Alessandro.