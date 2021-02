19 Febbraio 2021 15:06

Falcomatà incontra i rappresentanti del Lions Club Reggio Calabria Host: “Ascolto e partecipazione al servizio della città”

Le iniziative di solidarietà promosse a sostegno delle famiglie reggine, la riqualificazione del monumento a Corrado Alvaro e degli spazi adiacenti il Museo Nazionale della Magna Grecia, le proposte sulla nuova toponomastica cittadina. Questi gli argomenti al centro della riunione tenutasi oggi in video conferenza tra il sindaco Giuseppe Falcomatà ed il Lions Club Reggio Calabria Host con il suo presidente Giuseppe Strangio. Un’occasione per il primo Cittadino di ringraziare tutti gli appartenenti ad un club storico della Città, per le tante iniziative culturali e di servizio promosse dal gruppo.

“Reggio è una città molto attiva sul piano delle attività sociali e della solidarietà – ha spiegato Falcomatà a margine dell’incontro – da sindaco sono davvero orgoglioso di poter rappresentare una comunità come la nostra, arricchita da persone con straordinarie qualità etiche e professionali, pronte a mettersi al servizio del prossimo, promuovendo iniziative lodevoli come quelle illustrate dal presidente Strangio”. “I processi di ascolto, di cooperazione e la partecipazione civica sono nel DNA della nostra Amministrazione. E in questo senso la collaborazione con i club service della Città, che ringrazio per il lavoro che quotidianamente svolgono a servizio della nostra comunità, costituisce una ricchezza che come Amministrazione intendiamo concretamente valorizzare e promuovere, collaborando fattivamente alle tante iniziative proposte”.