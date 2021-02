Europa League, 3-1 al Braga e la Roma vola agli ottavi

25 Febbraio 2021 23:45

La Roma si qualifica senza problemi agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, forti del 2-0 conquistato in trasferta, battono 3-1 il Braga anche al ritorno tra le mura amiche dello stadio Olimpico grazie ai gol di Dzeko, Perez e Mayoral. I portoghesi vanno a segno solo con l’autogol di Cristante.

Capitolini in controllo sin dalle prime fasi dal match, abili nel gestire il possesso palla senza correre rischi in fase difensiva. Al 23′ alla prima occasione arriva il gol con Edin Dzeko, che aveva già sbloccato il match d’andata. Lampo di El Shaarawy che costringe Tiago Sà alla deviazione sul palo, ma sulla ribattuta il bosniaco segna l’1-0.

Con questa rete Dzeko raggiunge la doppia cifra di gol tra campionato e coppe in ciascuna delle sei stagioni disputate con la maglia della Roma e soprattutto diventa con 29 reti il giallorosso con più gol nelle Coppe europee scavalcando Totti. Preso il gol i portoghesi provano a reagire rendendosi pericolosi due volte con Piazon ma le due conclusioni del brasiliano terminano una larga e l’altra alta anche se non di molto. Al 35′ pericoloso Sporar che sfrutta un alleggerimento sbagliato di El Shaarawy e calcia dal limite ma Lopez respinge in corner.

Avvio di ripresa senza azioni degne di nota, la prima occasione arriva al 18′ con Dzeko che di testa manda alto di un soffio. Quattro minuti dopo problema muscolare per Dzeko che allunga e sente un fastidio all’inguine: la staffetta con Mayoral già prevista, viene anticipata. Al 24′ André Horta sfiora il pari con un potente destro che termina a lato di pochissimo. Al 28′ Novais stende Perez in area e l’arbitro fischia il rigore.

Dagli 11 metri Pellegrini sbaglia mandando fuori. Passa un minuto e il capitano si fa subito perdonare con un assist per Perez: splendido il cross sul secondo palo, perfetto l’inserimento dello spagnolo che al volo segna il 2-0. Nel finale i portoghesi accorciano le distanze grazie a un autogol di Cristante che devia alle spalle di Lopez un cross dalla destra di Zé Carlos. Nel recupero arriva il tris di Mayoral su assist di Spinazzola.