Etna, i VIDEO spettacolari dell’eruzione con fontane di lava alte 500 metri: la cenere del vulcano arrivata sino a Palermo [GALLERY]

25 Febbraio 2021 14:52

Nella serata di ieri l’Etna, il vulcano più alto d’Europa, ha regalato ai siciliani l’ennesimo spettacolo, il sesto degli ultimi otto giorni: ecco le immagini più belle dell’eruzione del 24 febbraio 2021

Un nuovo parossismo dell’Etna si è verificato tra il tardo pomeriggio e la notte di ieri 24 febbraio 2021. Come si può vedere dalle FOTO in alto con GALLERY scorrevole a corredo dell’articolo, il più alto vulcano attivo d’Europa si è risvegliato e ha ripreso la sua attività eruttiva dalle bocche del versante est: una fontana di lava alta oltre 500 metri è fuoriuscita dal cratere orientale, mentre cenere e lapilli si sono innalzati nel cielo per diversi chilometri prima che arrivasse una tregua. La fontana di lava fuoriuscita dal cratere sul versante sud che guarda a oriente ha concluso la sua corsa intorno a mezzanotte. La cenere dell’Etna, intanto, sta percorrendo diversi chilometri e ha raggiunto Palermo e l’Isola delle Femmine, dalle quali sono arrivate segnalazioni di polvere vulcanica su auto, case e strade. Di seguito il VIDEO di Sky Tg24.