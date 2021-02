Etna, si avvicina un nuovo parossismo: il vulcano pronto a regalare l’ennesimo spettacolo notturno [FOTO LIVE]

22 Febbraio 2021 22:18

Il tremore vulcanico è in aumento: l’Etna si prepara al quinto parossismo degli ultimi sei giorni

Ha regalato spettacolo in modo costante negli ultimi giorni, l’Etna sarà protagonista anche questa notte. L’ampiezza del tremore vulcanico sta aumentando sensibilmente negli ultimi minuti, come dimostra il grafico delle stazioni sismiche dell’INGV installate sul vulcano. Il quinto parossismo degli ultimi sei giorni si potrebbe verificare nelle prossime ore. I vulcanologi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania (Osservatorio Etneo), sono come sempre molto attenti nel monitoraggio della situazione in tempo reale. In alto le foto in diretta con gallery scorrevole.