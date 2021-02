Etna, il Presidente INGV Doglioni: “attenzione all’eruzione, può arrabbiarsi e diventare molto pericoloso”

23 Febbraio 2021 16:06

L’Etna ha ricominciato ad eruttare con spettacolari parossismi, ben cinque soltanto negli ultimi sei giorni

“Stiamo monitorando l’evoluzione dell’eruzione in corso, dipenderà molto dai volumi di lava che si sono accumulati nella camera magmatica e che stanno risalendo in superficie”, ad affermarlo il Presidente dell’INGV, Carlo Doglioni, appena riconfermato nel suo ruolo, e intervistato ai microfoni di MeteoWeb. L’Etna ha ricominciato ad eruttare con spettacolari parossismi, ben cinque soltanto negli ultimi sei giorni. Si tratta di fenomeni molto violenti e spettacolari, ma al tempo stesso innocui per la popolazione, se non per il disagio più grande che è rappresentato dalla ricaduta di cenere al suolo nelle zone sottovento. “Dobbiamo avere la massima attenzione – ha continuato Doglioni – perché le eruzioni possono evolvere con colate che possono arrivare alle infrastrutture sui fianchi dell’Etna come avvenne nel 2001, oppure a eruzioni che si avvicinano agli insediamenti abitativi come nel 1991 e 1993. L’Etna in genere riversa i suoi prodotti nella Valle del Bove, nel suo fianco orientale, verso lo Ionio. Talora però le lave si riversano sul fianco meridionale, con bocche e fessure che si sviluppano anche a quote minori dei crateri sommitali, come sul fianco meridionale quando vi fu la più imponente eruzione nel 1669 che distrusse vari villaggi e arrivò fino a Catania”. “L’Etna è un gigante buono che però può arrabbiarsi e diventare molto pericoloso”, ha concluso il numero uno dell’INGV.