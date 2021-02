Etna, notte di fuoco e spettacolo in Sicilia: in corso il sesto parossismo [FOTO LIVE]

24 Febbraio 2021 21:53

Si intensifica l’attività di eruzione del vulcano: due bocche dell’Etna producono una fontana di lava di circa 400 metri, ecco tutte le immagini

E’ in corso in questi attimi il sesto parossismo dell’Etna che si verifica negli ultimi 8 giorni. Come previsto dall’INGV, Osservatorio Etneo, nel pomeriggio si è registrato un incremento dell’attività stromboliana al Cratere di Sud-Est del vulcano. In particolare le due bocche dove era concentrata l’attività stromboliana adesso producono una fontana di lava, l’altezza raggiunta da tale attività è di 400 metri circa. Persiste l’attività di emissione di cenere in atmosfera al di sopra del Cratere di Sud-Est. E’ presente una colata che si dirige verso la desertica Valle del Bove.